H διοργανώτρια χώρα του 33ου Copa Africa, Καμερούν, έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά, καθώς επικράτησε με 4-1 της Αιθιοπίας. Στον πάγκο έμειναν ο Πιέρ Κούντε και ο Ντεβί Επασί.

Το Καμερούν μετά τη νίκη του επί της Μπουρκίνα Φάσο στην πρεμιέρα του 33ου Copa Africa, έκανε το 2/2, καθώς επικράτησε με 4-1 της Αιθιοπίας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που φιλοξενεί. Πρωταγωνιστές για τους «οικοδεσπότες» το «φονικό» δίδυμο Τόκο Εκαμπί - Αμπουμπακάρ, οι οποίοι σκόραραν από δύο φορές.

Για δεύτερο παιχνίδι το Καμερούν έμεινε πίσω στο σκορ, καθώς ο Χοτέσα άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους μόλις στο 4', όμως ο Τόκο Εκαμπί με κεφαλιά ισοφάρισε μετά από τέσσερα λεπτά. Οι Καμερουνέζοι «χτύπησαν» με δυο γρήγορα γκολ στο δεύτερο μέρος, καθώς ο Αμπουμπακάρ ανέτρεψε το σκορ στο 53' με κεφαλιά, ενώ στο 55' με προβολή έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του με το τέταρτο γκολ του στη διοργάνωση, ενώ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε τρία διαδοχικά ματς για το Copa Africa μετά τον Σάμουελ Ετό το 2008. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 67' ο Τόκο Εκαμπί με το δεύτερο του προσωπικό του γκολ μετά από ατομική ενέργεια και τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Για το Καμερούν στον πάγκο έμειναν καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τόσο ο κεντρικός χαφ του Ολυμπιακού, Πιέρ Κούντε, όσο και ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Ντεβί Επασί.

GOAL! CAMEROON!



Vincent Aboubakar with his third of the competition.



Cameroon 🇨🇲 2-1 🇪🇹 Ethiopia#AFCON2021 pic.twitter.com/OCuAuWyKMr January 13, 2022

Cameroon said enough games and turned it on in the second half.



Vincent Aboubakar is doing this for Samuel Eto’o and Roger Milla.pic.twitter.com/V20iacCrKx — Shirtless Plantain Show (@theplantainshow) January 13, 2022

😭😭😭 Poor Ethiopians! After a competitive, impressive first half, now they are 4-1 down!



Toko Ekambi gets HIS second of the night and the Indomitable Lions are FLYING 🇨🇲🔥#TeamCameroon 4-1 #TeamEthiopia#AFCON2021 pic.twitter.com/ReoRUdgCNF — af•recon #AFCON2021 🏆 (@af_recon) January 13, 2022

Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής 1ου ομίλου:

Kαμερούν - Αιθιοπία 4-1

Πράσινο Ακρωτήρι - Μπουρκίνα Φάσο 13/1, 21:00

Βαθμολογία:

1. Καμερούν 6 (6-2)

2. Πράσινο Ακρωτήρι 3 (1-0)

3. Μπουρκίνα Φάσο 0 (1-2)

4. Αιθιοπία 0 (1-5)

Επόμενη αγωνιστική:

Πράσινο Ακρωτήρι - Καμερούν

Μπουρκίνα Φάσο - Αιθιοπία