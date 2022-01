H Γουινέα Μπισσάου έχασε απίστευτη τριπλή ευκαιρία στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης με το Σουδάν για να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, όμως η τύχη της γύρισε τη «πλάτη».

Η Γουινέα Μπισσάου έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία κόντρα στο Σουδάν, με τη Νιγηρία να είναι μόνη πρώτη στον 4ο όμιλο χάρη στη νίκη της επί της Αιγύπτου. Αν μια ομάδα άξιζε τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι τότε αυτή ήταν αναμφίβολα η Γουινέα Μπισσάου. Η ομάδα της Δυτικής Αφρικής «πρωταγωνίστησε» σε μια από τις φάσεις που θα... μείνουν από το 33ο Copa Africa.

Στο 82' ο Πελέ ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι, όμως ο εξαιρετικός Αμπού Εσρέιν τον κέρδισε, ο Πικέτι πήρε το ριμπάουντ και «έσπασε» το δοκάρι και εν τέλει ο Σανγκατέ με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε άουτ τη μπάλα. Πρόκειται για μια φάση που σπάνια βλέπουμε στο ποδόσφαιρο και πιο συχνά στο... FIFA.

