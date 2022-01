Η FIFA ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τη σοβαρότητα των κατηγοριών που διατυπώθηκαν εναντίον ορισμένων προπονητών του ποδοσφαίρου της Γκαμπόν, οι οποίοι είναι ύποπτοι για κακοποίηση εκατοντάδων παιδιών.

Αντιμέτωπη με τη φρίκη γύρω από την κατάσταση, η FIFA αποφάσισε να αντιδράσει με κάθε επισημότητα. Συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τις κατηγορίες για παιδεραστία που συγκλονίζουν το ποδόσφαιρο της Γκαμπόν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο «Guardian», τρεις προπονητές κατηγορούνται για «βιασμό ανηλίκων» και «σεξουαλικές επιθέσεις».

Ο Πατρίκ Ασόμου Εγί, ο πρώην προπονητής ποδοσφαίρου U17 της Γκαμπόν, κατηγορείται κυρίως για φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε εκατοντάδες παιδιά. Οπως επίσης και οι Ορφί Μικάλα και Τριφέλ Μαμπίκα, δύο άλλοι προπονητές του συλλόγου. Οι τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών εάν καταδικαστούν.

Ο Σέρτζι Μομπό, ένας προπονητής ποδοσφαίρου από την Γκαμπόν, κατηγορείται επίσης για κακοποίηση νεαρών παικτών αλλά και γιι το γεγονός ότι ζήτησε σεξουαλική συνεύρεση με ποδοσφαιριστές προκειμένου να τους συμπεριλάβει στις εθνικές ομάδες.

Στο μεταξύ, η υπόθεση προκαλεί πολύ θόρυβο στη Γκαμπόν. Ο αρχηγός του κράτους Αλί Μπόνγκο Οντίμπα αναφέρθηκε σε μια «πολύ σοβαρή και απαράδεκτη» υπόθεση, δίνοντας εντολή «να συλληφθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την έναρξη δικαστικής έρευνας στην εθνική ποδοσφαιρική κοινότητα για κακοποιήσεις σεξουαλικής συμπεριφοράς σε βάρος παιδιών, αγοριών και κοριτσιών» αλλά και «να επεκταθεί η έρευνα σε όλες τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες για την εξάλειψη πιθανών σεξουαλικών επιθέσεων».

Fifa opens investigation into allegations of widespread sexual abuse in Gabonese football. Story with @Romain_Molina https://t.co/QGiOEWma7D