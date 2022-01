Πρώτο βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Copa Africa έκανε η Γουϊνέα του Αγκιμπού Καμαρά κόντρα στο Μαλάουι (1-0). Βασικός ο μέσος του Ολυμπιακού όπως κι ο δανεικός στη Νέφτσι Μπακού, Μαμαντού Κανέ. Με το... δεξί και το Μαρόκο.

Συγκάτοικος με τη Σενεγάλη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου του Copa Africa έγινε η Γουϊνέα, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της κόντρα στο Μαλάουι (1-0). Με βασικό τον Αγκιμπού Καμαρά που έπαιξε για ένα ημίχρονο και τον επίσης Ερυθρόλευκο Μαμαντού Κανέ που αγωνίζεται δανεικός στη Νέφτσι Μπακού, οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν ιδανικό ξεκίνημα στη Μπαφουσάμ κι επικράτησαν χάρη στο γκολ Ισιαγκά Σιλά από το 35ο λεπτό.

Ο χαφ του Ολυμπιακού είχε τεράστια διπλή ευκαιρία στην εκπνοή του πρώτου μέρους να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-0, όμως, νικήθηκε δύο φορές από τον κίπερ του Μαλάουι, Κακόμπουε σε σουτ εντός της μικρής περιοχής. Στην ανάπαυλα αντικαταστάθηκε από τον προπονητή του, Καμπά Ντιαβαρά, αλλά η Γουϊνέα συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι κι έφτασε εν τέλει στο τρίποντο, χαρίζοντας και την πρώτο αξιομνημόνευτο, χορευτικό πανηγυρισμό της διοργάνωσης από τον Ναμπί Κεϊτά και την παρέα του.

Guinea's celebration after Sylla's goal put them 1-0 up against Malawi!#AFCON2021pic.twitter.com/5fZmz4qu8v