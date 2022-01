Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τους Χένρι Ονιεκούρου και Κελέσι Ιχεανάτσο να πιάνονται στα χέρια σε επίπεδο πλάκας.

Στην εθνική Νιγηρίας έχει ενσωματωθεί ο άσος του Ολυμπιακού, Χένρι Ονιεκούρου για τους αγώνες του Copa Africa. Την Τρίτη η Νιγηρία (11/01) θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι για την διοργάνωση αντιμετωπίζοντας την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Λίγες ώρες πριν την εν λόγω αναμέτρηση όμως, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media που δείχνει τον Χένρι Ονιεκούρου και τον Κελέσι Ιχεανάτσο να αστειεύονται με... ξύλο δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι επικρατεί ευχάριστο κλίμα στις τάξεις της ομάδας.

Look what is going on in the Nigerian camp 🤣🤣🤣🇳🇬 #AFCON2021 pic.twitter.com/x8KIVZBL7L