Μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League, o Αντόνιο Ρούτιγκερ θυμήθηκε και τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι προκάλεσε έναν σοβαρό τραυματισμό στον Βέλγο μέσο της Σίτι, προκαλώντας κάταγμα στην μύτη και στο κάτω ζυγωματικό του αριστερού ματιού.

Σήμερα, μία ημέρα μετά τον μεγάλο τελικό στο Οπόρτο, ο Ρούτιγκερ θέλησε να ζητήσει δημόσια συγνώμη για την σύγκρουση που είχε με τον αντίπαλό του, δημιουργώντας του σοβαρή ζημιά εν όψει και του Euro.

«Ζητάω ειλικρινά συγνώμη από τον Ντε Μπρόινε για τον τραυματισμό του. Προφανώς δεν έγινε εσκεμμένα. Εχω έρθει ήδη σε επαφή μαζί του και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Ελπίζω να τον δούμε πολύ σύντομα και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους» ανέφερε στα σόσιαλ.

I'm really sorry for @DeBruyneKev's injury. Of course this was not intentional from me - I've already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again#UCLFinal

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May 30, 2021