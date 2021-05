Οι παίκτες της Τσέλσι ζήτησαν από τον Καντέ να κάνει καθυστερήσεις αλλά εκείνος συνέχιζε να τρέχει (vid)

Το «γελαστό παιδί» πραγματοποίησε μία μυθική εμφάνιση στον τελικό του Champions League. «Κατάπιε» όλους τους χαφ της Μάντσεστερ Σίτι, δεν έχασε μονομαχία, ήταν πανταχού παρών σε κάθε σημείο του γηπέδου και στο τέλος δίκαια χρίστηκε ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

Οσο το παιχνίδι όδευε προς την λήξη του, οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι προσπαθούσαν να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους και να κάνουν καθυστερήσεις, προκειμένου να μην αφήσουν τους παίκτες της Σίτι να εκδηλώσουν κάποια επίθεση.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καντέ στην προσπάθειά του να βγάλει την ομάδα του σε αντεπίθεση, ανατράπηκε από τον Φερναντίνιο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκείνη τη στιγμή οι συμπαίκτες του αλλά κι από τον πάγκο της Τσέλσι του ζήτησαν να παραμείνει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να κερδίσει μερικά δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, ο Γάλλος μέσος αρνήθηκε να προβεί σε μία τέτοια ενέργεια κι έτσι σε κλάσματα δευτερολέπτων σηκώθηκε αμέσως από το χορτάρι για να συνεχίσει το παιχνίδι, έχοντας πάντα το ζωγραφισμένο το χαμόγελο στο πρόσωπό του.

This part where chelsea players wanted kante to waste time but he couldn't do it

Man is completely honest

Angel kante pic.twitter.com/Xth22eXdh8

