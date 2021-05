Ρατσιστική επίθεση στον Στέρλινγκ με emojis από μαϊμούδες μετά τον χαμένο τελικό (pic)

Η Τσέλσι κατάφερε με το 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, να ανεβεί στην κορυφή της Ευρώπης και παράλληλα να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία. Η ήττα της Μάντσεστερ Σίτι, προκάλεσε στεναχώρια στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι τα έβαλαν με τον Ραχίμ Στέρλινγκ.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός των «πολιτών», γι' ακόμη μία φορά - μιας και στο παρελθόν έχει δεχθεί ξανά παρόμοια μηνύματα - δέχθηκε καταιγισμό μηνυμάτων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με emojis από μαϊμούδες.

Manchester City's Raheem Sterling was racially abused on his Instagram page after last night's Champions League defeat in the final. Disgusting . pic.twitter.com/fxlbz7Kcse

— Anti Racism Perspective (@thirdworldpod) May 30, 2021