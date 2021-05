Νιγηριανοί με άλογα και βόδια κάνουν πορεία... νίκης για την Τσέλσι (vid)

Οι Αφρικάνοι λατρεύουν την Τσέλσι, αφού τη φανέλα τους έχουν φορέσει μεγάλες προσωπικότητες της ηπείρου, όπως ο Ντρογκμπά, ο Εσιέν, ο Καλού, ο Ομπι Μίκελ. Ετσι,το δείχνουν με πολλούς τρόπους. Οι Γκανέζοι έκαναν πορεία μετά την πρόκριση στον τελικό του Champions League και σειρά πήραν οι Νιγηριανοί! Λίγες ώρες πριν το μεγάλο ραντεβού, οπαδοί στα Μπλε με σημαίες σε άλογα και βόδια έκαναν τη δική τους πορεία στέλνοντας μήνυμα νίκης στην αγαπημένη τους ομάδα.

Chelsea fans in Nigeria hold a rally ahead of the UEFA Champions League Final between Chelsea and Manchester City. pic.twitter.com/CJpqICFpjc

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) May 29, 2021