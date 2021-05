Η ώρα του πιο ιστορικού ραντεβού για τη Μάντσεστερ Σίτι πλησιάζει. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται για τον πρώτο της τελικό Champions League κόντρα στην Τσέλσι (29/5) και οι 6.000 τυχεροί οπαδοί της που θα βρεθούν στο «Ντραγκάο» για τον έμαθαν τα πιο ευχάριστα νέα.

Με επίσημη ανακοίνωση του κλαμπ, έγινε γνωστό ότι ο Σεΐχης Μανσούρ, ιδιοκτήτης της Σίτι θα καλύψει όλα τα έξοδα των φιλάθλων, από τα αεροπορικά εισιτήρια και τα εισιτήρια του αγώνα μέχρι το κόστος των απαραίτητων τεστ για τον Covid-19, σε μία ελάχιστη κίνηση στήριξης προς τους οπαδούς στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας.

His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month

