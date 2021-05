Πρόκειται για τον 15χρονο μεσοεπιθετικό, Όκλεϊ Κανονίερ, ο οποίος πριν από μια διετία ήταν ball-boy στο «Άνφιλντ» και έζησε από κοντά την μαγική νύχτα που η αρμάδα του Γιούργκεν Κλοπ διέλυσε με το τελικό 4-0 τους «μπλαουγκράνα» για να φτάσει στον μεγάλο τελικό του Champions League.

Μάλιστα, εκείνος ο πιτσιρίκος είχε αποσπάσει τα θετικά λόγια και του Ζοσέ Μουρίνιο που είχε αναφερθεί στην ευστροφία του ώστε να δώσει γρήγορα την μπάλα στον Αλεξάντερ – Άρνολντ κι εκείνος να εκτελέσει το πιο έξυπνο και γρήγορο κόρνερ στα χρονικά της διοργάνωσης.

Ο Κανονίερ είναι διεθνής με το τμήμα κ-16 της Αγγλίας, αγωνίζεται και ως δεύτερος επιθετικός εκτός από 10άρι και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πρώτο χρόνο της υποτροφίας του στις υποδομές της Λίβερπουλ, όντας στο κλιμάκιο κ-18.

Nice goal by Cannonier, the ball boy who allowed Trent to take the corner quickly pic.twitter.com/OijnOg67nt

