Ζήτησε συγγνώμη ο Αζάρ: «Δεν ήθελα να προσβάλω τους οπαδούς της Ρεάλ»

Ο δεύτερος ημιτελικός της Τσέλσι κόντρα στη Ρεάλ έχει τελειώσει, οι Λονδρέζοι με το 2-0 έχουν περάσει στον τελικό του Champions League και ο Εντέν Αζάρ συμπεριφέρεται λες και ήταν η δική του ομάδα που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Ο Βέλγος σταρ των Μερένγκες, ο οποίος μάλιστα έπαιξε ως βασικός, πιάστηκε από τον φακό να γελά ασταμάτητα με τους πρώην του συμπαίκτες στους «μπλε», Μεντί και Ζουμά.

Eden Hazard was happy for his former teammates pic.twitter.com/qhBpwODiAS

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021