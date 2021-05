Πήρε φανέλα βασικού στη μεγάλη επιστροφή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έπειτα από το 2019, όταν και αποχώρησε για την μεταγραφή – όνειρο ώστε να παίξει στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Δεν κατάφερε να βοηθήσει καθόλου και γενικά αυτές οι δύο σεζόν που βρίσκεται στους «μερένγκες» είναι κάκιστες, με τον Αζάρ ν' αντιμετωπίζει συνεχώς προβλήματα τραυματισμών που τον αφήνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός δράσης.

Τώρα, τα... γελάκια με τους Μεντί και Ζούμα ήρθαν να «τσαλακώσουν» ακόμα πιο πολύ την εικόνα του, με την Ρεάλ να εκφράζει δυσαρέσκεια για όσα αντίκρισε από τον Βέλγο, όπως αναφέρει το ESPN...

The images of Eden Hazard joking with Chelsea players after Real Madrid's UCL loss has generated a "monumental" anger at the club, sources have told ESPN. pic.twitter.com/o0vbVYAwpw

— ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2021