Ξέσπασε σε λυγμούς ο Ζορζίνιο μετά την πρόκριση (pics)

Η Τσέλσι επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ και παράλληλα πήρε το εισιτήριο στα χέρια της για τον τελικό του Champions League, στην Κωνσταντινούπολη στις 29 Μαΐου.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης με τους Μαδριλένους, ο Ζορζίνιο, ο οποίος φορούσε και το περιβραχιόνιο, ξέσπασε σε λυγμούς, μη μπορώντας να πιστέψει ότι η ομάδα του κατάφερε να πάρει την πρόκριση και να διεκδικεί την κούπα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Jorginho started as a backup midfielder in Serie B. Cried at full time after captaining Chelsea into the CL final.

Kanté rejected by every academy started his career in the 3rd French division. MOTM performance against Madrid’s midfield 3 while fasting.

Incredible. pic.twitter.com/hFXlc5iNfb

— Ayden (@AydenMalek) May 5, 2021