Οι «μπλε» του Τόμας Τούχελ μετά το 1-1 με την Ρεάλ στη Μαδρίτη χάρη στο γκολ του Κρίστιαν aka Captain America, Πούλισικ, επικράτησαν πανάξια 2-0 στην ρεβάνς του Λονδίνου και βρίσκονται πλέον στον μεγάλο τελικό της 29ης Μαΐου που θα διεξαχθεί στην Πόλη, κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η γυναικεία ομάδα της Τσέλσι είχε καταφέρει λίγες μέρες νωρίτερα να πανηγυρίσει εξίσου σημαντική πρόκριση στον μεγάλο τελικό του γυναικείου Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Μάλιστα, χρειάστηκε να φέρει τούμπα την κατάσταση με την Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά, με τις γυναίκες από την Βαυαρία να έχουν πάρει νίκη με σκορ 2-1 στο πρώτο ματς στη Γερμανία και τις «μπλε» να θριαμβεύουν με το τελικό 4-1 στον επαναληπτικό! Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 16 του Μάη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Chelsea are the first team ever to have a men's and women's team make the Champions League final in the same season pic.twitter.com/QSEXWW8qah

— B/R Football (@brfootball) May 5, 2021