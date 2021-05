Πιο ορατό από ποτέ είναι το ενδεχόμενο αποκλεισμού από την UEFA για τους «αποστάτες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που ίδρυσαν τη European Super League.

Παρά τις αρχικές παραδοχές από την ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ότι θα αφήσει ατιμώρητους τους 12 συλλόγους, η πλευρά της σύμφωνα με το «ESPN» φέρεται έτοιμη να επιβάλει ποινή αποκλεισμού για δύο χρόνια από το Champions League, την αυστηρότερη, δηλαδή, που προβλέπει το παρόν πλαίσιο του νόμου.

Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αφορά τις πέντε ομάδες, οι οποίες ακόμη δεν έχουν επικοινωνήσει τους λόγους, τα κίνητρα και τις αναλυτικές πληροφορίες συμμετοχής τους στην ESL: αυτές είναι οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Μίλαν και Ίντερ, με τους Νερατζούρι να βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία το τελευταίο διάστημα, η οποία, όμως, δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν.

Ασφαλείς πρέπει να θεωρούνται οι 6 αγγλικές (Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Άρσεναλ, Τότεναμ) και η Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίες «τα έχουν βρει» με την πλευρά της UEFA μετά τον «σεισμό» που προκάλεσαν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και έχουν δώσει εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να επανέλθουν στην περίπτωση της Super League.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι τέσσερις ομάδες ποντάρουν στο ότι η παράβαση του άρθρου 51 για την οποία ενδέχεται να τιμωρηθούν ως «μέλη από διαφορετικές Ενώσεις της UEFA που σχημάτισαν συμμαχία/διοργάνωση χωρίς την άδεια της UEFA», δεν συμπίπτει με τις πράξεις τους, κι αυτό διότι στο καταστατικό ίδρυσης της ESL αναγραφόταν ότι οι 12 ομάδες «ζητούν άδεια» και δεν ανακοίνωναν ευθέως την αποχώρησή τους.

Σε περίπτωση, πάντως, που οι πέντε ομάδες δεν υποχωρήσουν και καταθέσουν προσφυγή, οι τιμωρίες της UEFA θα βαρύνουν και τις υπόλοιπες επτά με πιο αυστηρά χρηματικά πρόστιμα.

UEFA are ready to pursue severe disciplinary action against clubs who signed up to the Super League and have yet to sufficiently distance themselves from the project, multiple sources familiar with the situation have told @Marcotti and @moillorens. https://t.co/nYECGcrW5Z

— ESPN FC (@ESPNFC) May 5, 2021