Η Σίτι έσπασε κάθε ρεκόρ μετά την πρόκριση για πρώτη φορά σε τελικό Champions League (pic & vid)

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προκρίθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά σε τελικό Champions League. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το μοναδικό επίτευγμα, καθώς έφτασε τις 7 διαδοχικές νίκες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, επίδοση μοναδική για εκπρόσωπο της Αγγλίας.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ είχε σταματήσει στις έξι σερί νίκες και το κατείχε η Γιουνάιτεντ από τη σεζόν 1965/66, η Λιντς από το 1969/70, και η Άρσεναλ από το 2005.

Παράλληλα, η Σίτι έγινε η πρώτη ομάδα του Νησιού που καταγράφει 11 νίκες σε μία σεζόν στη διοργάνωση και, βέβαια, ευελπιστεί να τις κάνει 12 στις 29 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη στον τελικό.

With tonight's win, we've broken the record for the longest winning run by an English club in European Cup history! (7)

— Manchester City (@ManCity) May 4, 2021