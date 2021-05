Ο «βράχος» Ρούμπεν Ντίας δεν επέτρεψε στην Παρί να κάνει ούτε ένα σουτ στον στόχο (pics & vids)

Ο 23χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να εκτοξεύσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Από τη μέρα που φόρεσε τη φανέλα των Πολιτών, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αισθάνεται μια παραπάνω σιγουριά και ασφάλεια στα μετόπισθεν.

Σήμερα, ο Ρούμπεν Ντίας θεωρείται χωρίς καμία αμφισβήτηση ο ηγέτης της άμυνας της Σίτι. Νειμάρ, Κέιν, Μπαπέ, Χάαλαντ έζησαν από πρώτο χέρι την εμπειρία να στέκονται απέναντί του και τα βρήκαν σκούρα.

Οπως και στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στους Παριζιάνους, έτσι και στη ρεβάνς ο Ρούμπεν Ντίας δεν άφησε τους αντιπάλους του να πλησιάσουν την εστία του Έντερσον. Χαρακτηριστικό δε ότι η Παρί ολοκλήρωσε το ματς χωρίς τελική στον στόχο.

Ο νεαρός αμυντικός, είχε 41 επαφές με την μπάλα, 90,3% εύστοχες πάσες, μπλόκαρε τρία σουτ των φιλοξενούμενων και δίκαια πήρε το βραβείο του MVP.

Ruben Dias was colossal vs. PSG pic.twitter.com/5Re7TIKQ5D

First leg: Limited Mbappe to no shots Second leg: PSG had no shots on target

PSG attempted 14 shots against Man City:

x3 blocked by Rúben Dias

x2 blocked by John Stones

x1 blocked by Zinchenko

x1 blocked by Fernandinho

x1 blocked by Riyad Mahrez

x1 blocked by Bernardo

And none of them hit the target. pic.twitter.com/ldY0wv7GWX

