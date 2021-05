Στο -όχι και τόσο μακρινό- 2014, ο Σέρχιο Αγουέρο έλεγε στους οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι μία ατάκα που επτά χρόνια αργότερα γίνεται… viral στο διαδίκτυο.

Ο Αργεντινός επιθετικός είχε ήδη λατρευτεί όσο λίγοι στην ομάδα των «πολιτών» και για να τους καθησυχάσει, δήλωσε ότι «θα μείνω έως ότου κερδίσουμε το Champions League»!

Και μετά την δεύτερη νίκη-πρόκριση επί της Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, η Σίτι βρίσκεται 90 (ή και 120 αν χρειαστεί…) λεπτά μακριά από το να γίνει πραγματικότητα η… προφητεία του Αγουέρο!

Ο σπουδαίος επιθετικός έχει γίνει ήδη γνωστό πως στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από τον σύλλογο και το… κάρμα ήθελε αυτό το αντίο να γίνει στην Κωνσταντινούπολη και τον τελικό του Champions League.

Όπως γίνεται κατανοητό και μόνο στη σκέψη πως ο Αργεντινός θα κλείσει την καριέρα του στον αγγλικό σύλλογο με αυτό το παιχνίδι (στην πρώτη παρουσία της Σίτι σε τελικό Champions League) έχει… τρελάνει τους οπαδούς της ομάδας, που θυμήθηκαν εκείνη την δήλωση, η οποία είχε γίνει… ολοσέλιδη τον Νοέμβριο του 2014. Μένει να φανεί στις 29 Μαΐου αν η… προφητεία του θα βγει αληθινή.

After crashing out of the Champions League in 2014, Sergio Aguero stated he would not leave #MCFC until they had won the competition.

His final game for the club will be the final in Istanbul.

Written in the stars.... pic.twitter.com/utvGe6zdUh

