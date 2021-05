Η Σίτι, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Ριγιάντ Μαχρέζ επικράτησε με 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν και με αυτόν τον τρόπο, πήρε και το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές του Πεπ Γκουαρδιόλα, γιόρτασαν την πρόκριση στα αποδυτήρια με την καρδιά τους, στήνοντας πάρτι!

The Man City dressing room after reaching their first UCL final

(via @zacksteffen_)pic.twitter.com/yGJvdn136p

— ESPN FC (@ESPNFC) May 4, 2021