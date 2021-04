UEFA: Ελπίζουν ακόμα για τελικό του Champions League με κόσμο

Σύμφωνα με το SkySports και το ρεπορτάζ που μεταφέρθηκε από την Ρεμπέκα Γουίλιαμς, στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θέλουν να καταφέρουν να μπει έστω και ελάχιστος κόσμος στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό του Champions League στις 29 του Μάη.

Στην Τουρκία αυτή τη στιγμή επικρατεί καθολικό lockdown, του οποίου η άρση έχει τοποθετηθεί για δύο εβδομάδες πριν από τον μεγάλο τελικό, ωστόσο, όπως έχει αντικρίσει όλος ο πλανήτης, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο με την πανδημία.

Το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown ανησυχεί τους ανθρώπους της UEFA που παραμένουν σε εγρήγορση και σε επαφή με τους αρμόδιους στην Τουρκία, ωστόσο, στην Ομοσπονδία θέλουν ο τελικός να έχει ένα μικρό κομμάτι οπαδών για να χαρούν το ματς...

UEFA hope that a small number of fans can attend this seasons Champions League final in Istanbul

[via @RebeccaTVnews] pic.twitter.com/E5rqLYZy2G

— Football Daily (@footballdaily) April 29, 2021