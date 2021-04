Το μισό εισιτήριο της παρθενικής πρόκρισης σε τελικό Champions League το πήρε στο «Παρκ Ντε Πρενς». Πλέον, η Μάντσεστερ Σίτι απέχει μια ισοπαλία, ακόμη και μια ήττα 0-1 μακριά από τον στόχο της και ως προς την επίτευξή του θα έχει υπέρ της και μια ασύλληπτη παράδοση των αγγλικών ομάδων στον θεσμό.

Μετά την απόδραση από την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, οι Πολίτες φιλοδοξούν να γίνουν το Νο48 σε μια λίστα αγγλικών προκρίσεων στα νοκ-άουτ του θεσμού, που ξεκίνησαν με διπλό στο πρώτο ματς: από τις 47 φορές που συνέβη κάτι τέτοιο στο παρελθόν, δεν υπήρξε ούτε μία φορά που ο αγγλικός εκπρόσωπος να αποκλείστηκε, παρέχοντας, ασφαλώς, έναν τρομερό οιωνό τελικού στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

47 - In the history of the European Cup/UEFA Champions League, there have been 47 instances before tonight of an English side winning the first leg of a two-legged knockout tie away from home, and on all 47 occasions the English side has progressed. Legwork. #UCL pic.twitter.com/QtWjT41QK8

— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2021