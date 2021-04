Ο Μαρσέλο κινδυνεύει να χάσει τη ρεβάνς με την Τσέλσι γιατί κλήθηκε σε εφορευτική επιτροπή

Στις 4 Μαΐου αναμένεται να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές στο κοινοβούλιο της περιφέρειας της Μαδρίτης. Γι' αυτό το λόγο ο 32χρονος μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο κλήθηκε σε εφορευτική επιτροπή.

Γεγονός που σημαίνει ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν, ενδέχεται να μην τον έχει στη διάθεσή του για τον επαναληπτικό αγώνα με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτνζ» στις 5 Μαΐου (22:00).

Πάντως στην Ρεάλ δεν ανησυχούν ιδιαίτερα καθώς θεωρούν πως ο Μαρσέλο θα μπορέσει να πάρει το αεροπλάνο από την Μαδρίτη το πρωί της Τετάρτης (05/05) ώστε να βρίσκεται κανονικά στο Λονδίνο, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή των «μερένγκες».

Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, τότε ο Ζιντάν θα μείνει χωρίς βασικό αριστερό μπακ, καθώς και ο Φερλάν Μεντί, βρίσκεται στα «πιτς» εξαιτίας τραυματισμού.

| Marcelo is OUT for the 2nd leg against Chelsea, after being randomy elected at a Madrid polling station. @AranchaMOBILE #rmalive

— Madrid Zone (@theMadridZone) April 28, 2021