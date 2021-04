Επική αντίδραση από την σύζυγο του Τιάγκο Σίλβα μετά την χαμένη ευκαιρία του Βέρνερ: «Οι επιθετικοί μας δεν θέλουν να σκοράρουν» (vids)

Ο Γερμανός φορ των «μπλε», λίγο πριν τη συμπλήρωση δέκα λεπτών στο «Alfredo di Stefano», έχασε μία μοναδική ευκαιρία για να χριστεί σκόρερ. Συγκεκριμένα, ο Βέρνερ βρέθηκε αμαρκάριστος στα δύο μέτρα μπροστά από την εστία της Ρεάλ, ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον Κουρτούα από πλεονεκτική θέση.

Η σύζυγος του Τιάγκο Σίλβα, βλέποντας τον Βέρνερ να μην μπορεί να σκοράρει κατά τη διάρκεια του ματς έγινε έξαλλη, τονίζοντας πως οι επιθετικοί της Τσέλσι δεν... θέλουν να σκοράρουν!

«Αυτό είναι το κάρμα. Σε όποια ομάδα πηγαίνω πάντα θα υπάρχει ένας επιθετικός που θα χάνει συνέχεια γκολ. Τώρα έχουμε τον Βέρνερ. Χρειαζόμαστε γκολ. Πρέπει να κερδίσουμε το ματς αλλά οι επιθετικοί μας δεν θέλουν να σκοράρουν. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, κατά τη διάρκεια του ματς με την Ρεάλ, Μπέλε Σίλβα.

Belle Silva, Thiago Silva’s wife :

“We need a goal, we need to win this match.. but my attackers don’t want to score , I don’t know why they don’t score”

She is 100% correct pic.twitter.com/LRYMP7szeG

— Maestro (@MaestroKovacic) April 27, 2021