Ρεάλ και Μπαρτσελόνα κατηγορούν την Σίτι για τη διάλυση της ESL (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η πρώτη η οποία με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την European Super League. Επειτα από λίγες ώρες, ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο και οι υπόλοιποι πέντε «μεγάλοι» της Premier League (Τσέλσι, Άρσεναλ, Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Τότεναμ).

Τα μόνα ιδρυτικά μέλη που δεν έχουν ανακοινώσει κι επίσημα την αποχώρησή τους από τη διοργάνωση είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο του Sky Sports, Kaveh Solhekol, οι δύο αυτές ομάδες θεωρούν πως εξαιτίας της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έκανε πρώτη πίσω, δεν προχώρησε το έργο.

«Πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι είναι καλή ιδέα. Για το μόνο πράγμα που λυπούνται είναι που εξελίχτηκε σε μία καταστροφή. Κατηγορούν ο ένας τον άλλο και τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι που απέτυχαν να περάσουν το μήνυμα στον κόσμο. Αν δεν προσέξουμε θα το κάνουν πιο επαγγελματικά την επόμενη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας διευθύνων σύμβουλος της Premier League στον Kaveh Solhekol.

Real Madrid and Barcelona believe Manchester City had doubts about joining form day one and their unease and reservations quickly spread to the other English clubs. 2/4

