Ήταν 23 του Απρίλη του 2003. Πέρασαν 18 ολόκληρα χρόνια.

Ο κόσμος μπορεί να θυμάται το σκορ. 4-3 υπέρ της Γιουνάιτεντ που πάλεψε μεν, αλλά η Ρεάλ ήταν ένα επίπεδο πιο πάνω και με το υπέρ της 3-1 από το πρώτο ματς προκρίθηκε τότε στα ημιτελικά του Champions League.

Για τους «κόκκινους διαβόλους» η νίκη μπορεί να ήταν σπουδαία. Άσχετα αν δεν συνδυάστηκε με πρόκριση. Η αρμάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον επιβλήθηκε των Galacticos βγάζοντας τρομερή δύναμη και αντίδραση μετά την ήττα στο πρώτο ματς.

Η Ρεάλ πήρε την πρόκριση, ο Ρονάλντο πέτυχε το χατ-τρικ που οδήγησε τους «μερένγκες» στη φάση των «4», ο Τζον Ο'Σέι κέρδισε όλη τη λάμψη με την τρομερή «ποδιά» στον Λουίς Φίγκο...

Δεν χρειάζονται περισσότερες λέξεις.

Απολαύστε την ντρίμπλα, αλλά και θυμηθείτε εκείνο το παιχνίδι στα παρακάτω βίντεο...

Speaking of memories...

*John O'Shea once did a nutmeg against Real Madrid in the @ChampionsLeague, pass it on* pic.twitter.com/jFkRk1mDSO

— Manchester United (@ManUtd) April 30, 2019