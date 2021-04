Όσο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο «σειόταν» από τις εξελίξεις της European Super League, η UEFA ανακοίνωνε το δικό της νέο Champions League, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση των ομίλων, την αύξηση των μίνιμουμ αγώνων για κάθε ομάδα από 6 σε 10, καθώς και ενδιάμεσα play-offs πριν από τη φάση των «16». Μια μορφή που μοιάζει σε αρκετά σημεία με την κλειστή Λίγκα των 12, η οποία, μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα να πάρει «σάρκα και οστά» από την επόμενη, κιόλας σεζόν κι όχι από το 2024 όπως ανακοινώθηκε αρχικά.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και τις αλλαγές, όμως, υπάρχουν και πρωταγωνιστές που φέρουν ενστάσεις και αντιδρούν. Ένας εξ αυτών είναι και ο Ιλκάι Γκουντογκάν. Ο Γερμανός χαφ της Μάντσεστερ Σίτι, μιας εκ των ομάδων που συμμετείχαν αρχικά στην ESL, ξέσπασε μέσω twitter κατά του νέου φορμάτ και των περισσότερων αγώνων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, κατηγορώντας την UEFA για μηδαμινή μέριμνα προς τους ποδοσφαιριστές, ενώ έκανε λόγο για το «μικρότερο από τα δύο κακά», σε σύγκριση με τη Super League.

«Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από τη Super League… Μπορούμε να μιλήσουμε παρακαλώ και για το νέο φορμάτ του Champions League; Περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα παιχνίδια… Σκέφτεται κανείς εμάς, τους παίκτες; Το νέο φορμάτ του UCL είναι απλά το λιγότερο κακό από τα δύο κακά, σε σύγκριση με τη Super League», ανέφερε στην ανάρτησή του, την οποία και συμπλήρωσε, γράφοντας:

«Το φορμάτ του UCL όπως είναι τώρα δουλεύει εξαιρετικά και για αυτό η διοργάνωση είναι η κορυφαία στον κόσμο. Για μας τους παίκτες, αλλά και για τους φιλάθλους»

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League...

