Αρνητική απάντηση κι από την Λειψία για συμμετοχή στην European Super League (pic)

Σεισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει η ίδρυση της European Super League, δημιουργώντας ήδη πολλές αντιδράσεις από τις UEFA και FIFA, ενώ στο παιχνίδι έχουν μπει και οι Κυβερνήσεις των χωρών.

Μίλαν, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Τσέλσι Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ και Τότεναμ αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη της καλύτερα της European Super League και με ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι ξεκινούν το συντομότερο δυνατόν!

Ωστόσο, η ίδρυση αυτής της κλειστής λίγκας δεν έχει βρει σύμφωνες όλες τις ομάδες, καθώς μετά την άρνηση της Ντόρτμουντ, ήρθε κι αυτή της Λειψίας η οποία ενημέρωσε πως απέρριψε την πρόταση των 12, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην UEFA και στο νέο Format που ετοίμασε.

After Borussia Dortmund statement, also RB Leipzig sources confirmed that they’ve no intention to join #SuperLeague in the next weeks, as SkyDE confirmed.

BVB CEO Watzke also stated that “FC Bayern and B. Dortmund have 100% compatible views”, both against the #SuperLeague.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021