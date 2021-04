Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Γιουβέντους, Ίντερ και Μίλαν: Οι πρώτες ομάδες που αποχωρούν από την ECA (pic)

Οι αντιδράσεις για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Super League, μιας ελίτ διοργάνωσης με τη συμμετοχή των «πρωτοκλασάτων» συλλόγων της «Γηραιάς Ηπείρου», μπορεί να έχει ήδη σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, αυτό όμως δεν πτοεί τα μέλη της.

Γι' αυτό και οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Γιουβέντους, Ίντερ και Μίλαν υπέβαλλαν την παραίτησή τους από την ECA (European Club Association) ενώ ακόμα και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος των «κόκκινων διαβόλων», Εντ Γούντγουορντ, παραιτήθηκε από την θέση που είχε στην UEFA.

Φυσικά το παράδειγμα του Γούντγουορντ ακολουθήσε και ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι μιας και πλέον είναι ο νέος αντιπρόεδρος της European Super League.

