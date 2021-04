Ο Βενγκέρ είχε προβλέψει πριν 12 χρόνια την δημιουργία της European Super League (pic)

Σεισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει η ίδρυση της European Super League, δημιουργώντας ήδη πολλές αντιδράσεις από τις UEFA και FIFA, ενώ στο παιχνίδι έχουν μπει και οι Κυβερνήσεις των χωρών.

Από την πλευρά του πάντως ο Αρσέν Βενγκέρ, είχε προειδοποιήσει, πριν από 12 χρόνια, τον κόσμο του ποδοσφαίρου προβλέποντας την δημιουργία της ESL αλλά τότε λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν δώσει σημασία στα λόγια του νυν συμβούλου της FIFA.

Wenger in 2009: ‘Maybe in 10 years, you will have a European league…the money that will be coming in from the Champions League will not be enough for some clubs’

Wenger in 2018: ‘It is inevitable…to share money between the big clubs and the small clubs will become a problem’ pic.twitter.com/agIPGfOH86

