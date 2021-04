Η European Super League είναι φυσικά το Νο.1 θέμα συζήτησης, ενασχόλησης, αναλύσεων και αναζητήσεων τις τελευταίες ώρες μετά την «βόμβα» που έσκασε το απόγευμα της Κυριακής με τις 12 ομάδες που αποφάσισαν να ιδρύσουν τη νέα Λίγκα πηγαίνοντας κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο, προκειμένου να πλουτίσουν περισσότερο.

Η Σπαρτάκ Μόσχας σε ένα εξαιρετικό tweet με το οποίο θέλησε να ελαφρύνει το κλίμα, ανέφερε:

«Οπαδοί των Μίλαν, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ, αν θέλετε μια νέα ομάδα για να υποστηρίξετα, εμείς είμαστε εδώ για εσάς.

Με εκτίμηση,

Σπαρτάκ Μόσχας»!

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,

If you need a new club to support, we're always here for you.

Kind regards,

FC Spartak Moscow.

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 18, 2021