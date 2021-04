Εuropean Super League: Οι ομάδες ανακοινώνουν την συμμετοχή τους! (pics)

Η «βόμβα» μεγατόνων που θα αλλάξει τον χάρτη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο ποδόσφαιρο έσκασε, καθώς τα ξημερώματα της Δευτέρας έγινε γνωστή με επίσημο τρόπο η σύσταση της European Super League!

Μάλιστα αμέσως αφού είδε το φως της δημοσιότητας η είδηση με το φορμάτ της διοργάνωσης, η μια μετά την άλλη οι μεγάλες ομάδες που θα πάρουν μέρος στην... ποδοσφαιρική επανάσταση το γνωστοποιούσαν με ποσταρίσματα στους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media!

Official Announcement: Leading European football clubs unveil new Super League. #RealMadrid

Leading European football clubs announce new Super League competition: AC Milan joins as Founding Club https://t.co/dXiStCInkV I principali Club europei di calcio annunciano la nuova Super League: il Milan tra i Club Fondatori https://t.co/b4nWsJ6GCn pic.twitter.com/XrAYgSs8LU

We are one of 12 Founding Clubs of the European Super League

— Arsenal (@Arsenal) April 18, 2021