Ο πιο ... χαβαλές ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από τα αγγλικά γήπεδα, ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ και με διάθεση συνεχώς να «τσαλακώνεται» δίχως να τον ενδιαφέρουν οι κάμερες και το κοινό που τον παρακολουθεί, κατάφερε να γίνει ξανά... ατραξιόν!

Στο στούντιο του BT Sport, ο παρουσιαστής έβαλε ένα γρήγορο κουίζ στους Όουεν Χάργκριβς, Τζόλεον Λέσκοτ και τον Κράουτς για τους Άγγλους που έχουν σκοράρει σε δύο προημιτελικούς Champions League, όπως το πέτυχε ο Φιλ Φόντεν για τη Σίτι απέναντι στην Ντόρτμουντ.

Ο Κράουτς δεν θυμόταν ότι το έχει κάνει και αμέσως ο παρουσιαστής του είπε: «Θα ήθελα να σε ρωτήσω πως μπορεί να αισθάνεται τώρα ο Φόντεν αλλά... μάλλον δεν θα έχεις ιδέα»!

@petercrouch really forgot that he'd scored in both legs of a Champions League quarter-final...

