Οπαδοί της Λίβερπουλ επιτέθηκαν στο πούλμαν της Ρεάλ με πέτρες, κάτι που καταδίκασε η Λίβερπουλ. Μάλιστα θα συνεργαστεί με την Αστυνομία για να βρεθούν οι υπεύθυνοι της ντροπιαστικής επίθεσης.

Liverpool statement cont'd on Real Madrid bus attack: “We sincerely apologise to our visitors for any distress caused. We will work together with Merseyside Police to establish the facts and identify those responsible.”pic.twitter.com/tlnwAjtGpW

Rob Harris (@RobHarris) April 14, 2021