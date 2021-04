Ο Πούλισικ δέχθηκε τα περισσότερα φάουλ στην ιστορία του Champions League και ισοφάρισε τον Μέσι (pic & vid)

Ο Κρίστιαν Πούλισικ ήταν ένας από τους πολυτιμότερους για την ομάδα του στον αγώνα απέναντι στην Πόρτο. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, ολοκλήρωσε τη ρεβάνς με τους «δράκους», έχοντας 2 πάσες-κλειδιά, 0.97 (xGoals), 17 κερδισμένες μονομαχίες, και 4 επιτυχημένες ντρίμπλες.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως του έγιναν 11 φάουλ, τα περισσότερα που έχει κερδίσει παίκτης στο Champions League έπειτα από μια δεκαετία. Τελευταία φορά που είχε κερδίσει κάποιος τόσα φάουλ ήταν το 2011 και πιο συγκεκριμένα ο Λιονέλ Μέσι σε ματς με την Ρεάλ το 2011!

Christian Pulisic won ELEVEN fouls against FC Porto, the most recorded by a player in a single Champions League game in the past five seasons. Absolutely battered. pic.twitter.com/sS5pDmfsfa — Squawka Football (@Squawka) April 13, 2021

Christian Pulisic (22) v. Porto: 90 minutes

2 key passes

0.97 xG

3 shots

17 duels won

4/4 dribbles won

11 fouls suffered

7 ball recoveries Most fouls suffered by a player in a UCL match since Messi 10 years ago. Off to the Champions League semis! pic.twitter.com/eEF7DF0gM6 — Football Wonderkids (@fbwonderkids) April 14, 2021

Christian Pulisic was fouled 11 times against Porto. The most in the UCL since Lionel Messi vs. Real Madrid in 2011. pic.twitter.com/Wcih96cDD7 — ESPN FC (@ESPNFC) April 13, 2021

Διαβάστε επίσης: