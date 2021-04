Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Η Τσέλσι, χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League. Μπορεί οι «μπλε» να γνώρισαν την ήττα με 1-0 από την Πόρτο, ωστόσο το εκπληκτικό γκολ του Ταρέμι με βολ πλανέ δεν ήταν αρκετό για να τους στερήσουν την πρόκριση.

Ετσι, μετά από επτά χρόνια, η ομάδα του Λονδίνου επιστρέφει στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και παράλληλα κατάφερε να γράψει ιστορία. Κι αυτό διότι, η ομάδα του Λονδίνου έγινε ο μοναδικός σύλλογος της Αγγλίας, που έχει τις περισσότερες παρουσίες στα ημιτελικά του θεσμού, φτάνοντας τις 8, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μένει πίσω με 7.

8 - @ChelseaFC have reached the UEFA Champions League semi-finals for the eighth time, more than any other English side in the competition’s history. Accustomed. pic.twitter.com/kjpVJE8JmJ

— OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2021