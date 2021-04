Ντανιέλε Ορσάτο: Ο διαιτητής του περσινού τελικού Champions League στο Μπάγερν - Παρί (pics)

Καθόλου ευχάριστες αναμνήσεις δεν έχουν οι Παριζιάνοι με τον Ιταλό ρεφέρι, Ντανιέλε Ορσάτο κι αυτό διότι ήταν η «σφυρίχτρα» του περυσινού τελικού Champions League, όπου Μπάγερν στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Λισαβόνα. Μάλιστα, τότε η Παρί είχε έντονα παράπονα από τον 45χρονο Ιταλό διαιτητή.

Αυτή όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ορσάτο θα διευθύνει αγώνα της Παρί ή της Μπάγερν, μιας και στο παρελθόν είχε «σφυρίξει» το Σέλτικ - Μπάγερν (0-5), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Παρί Σεν Ζερμέν (0-2) και Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν (0-1).

Daniele Orsato (45) has been appointed to officiate Tuesday's QF 2nd leg between #PSG and FC Bayern. #UCL

He officiated during:

- 2017: Celtic-PSG (0-5)

- 2019: Manchester United-PSG (0-2)

- 2020: PSG-FC Bayern (0-1) pic.twitter.com/XyVKXFqtcu

