Έναν άθλο, ακόμη και για τα δικά της κυβικά, θα ψάξει η Μπάγερν όπως όλα δείχνουν στο Παρίσι, στη ρεβάνς του 2-3 κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (13/4, 22:00, Cosmotesports1HD). Κι αυτό διότι εκτός του εις βάρος της σκορ, ο Χάνσι Φλικ καλείται να παρατάξει την ομάδα του με σοβαρές και ολοένα και περισσότερες απουσίες. Δεν έφτανε η οριστική απώλεια του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά και του Σερτζ Γκνάμπρι που βρίσκεται σε καραντίνα μετά τη θετική διάγνωση στον κορονοϊό, προέκυψαν νέα προβλήματα, αναφορικά με τους Νίκλας Σίλε, Λέον Γκορέτσκα και Λούκας Ερναντέζ.

Οι δύο πρώτοι είχαν γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ματς του Μονάχου και αντιμετωπίζουν μυϊκό τραυματισμό, με τη «Bild» να αναφέρει πως είναι «σχεδόν σίγουρο» ότι δεν θα ταξιδέψουν στην Πόλη του Φωτός. Πάντως, ο ίδιος ο Γερμανός coach έδωσε περισσότερες πιθανότητες στον Γκορέτσκα, για τον οποίο, όπως και για τον Ερναντέζ, είναι αισιόδοξος ότι θα κριθεί ετοιμοπόλεμος έγκαιρα.

Την ίδια ώρα, παραμένουν στα «πιτς» οι Τολισό (μηρός), Ντάγκλας Κόστα (μετατάρσιο).Όλα αυτά ενόψει και του ματς με την Ουνιόν Βερολίνου για τη Bundesliga (10/4).

Bayern’s injury list keeps growing. They play PSG in four days pic.twitter.com/lgp4y5Ks2z

#FCBayern will be without Niklas Süle, Leon Goretzka and Lucas Hernández, among others, for the Bundesliga match against 1. FC Union Berlin on Saturday.

https://t.co/XOgpsG5JHo

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 9, 2021