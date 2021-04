Σπουδαίοι Ρουμάνοι παίκτες χαρίζουν φανέλες στον επόπτη του Μαν. Σίτι - Ντόρτμουντ!

Ο Σοβρέ ζήτησε την υπογραφή του Ερλινγκ Χάαλαντ πάνω στις κάρτες, ώστε το συγκεκριμένο αυτόγραφο να διατεθεί προς πώληση σε μια δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό, με σκοπό να βοηθήσει άτομα που πάσχουν από αυτισμό.

Οι Ρουμάνοι τον αποθέωσαν και η κίνησή του βρήκε συμπαραστάτες. Ο θρυλικός Νταν Πετρέσκου, ο Ιάνις Χάτζι της Ρέιντζερς (έδωσε και τη φανέλα του με τη Βιτορούλ) και ο Κριστιάν Τανάσε της Στεάουα προχώρησαν στη δωρεά φανελων τους ώστε να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερα έσοδα από τη δημοπρασία!



BREAKING: Big starts in Romanian football are now helping ref Sovre get money for the charity he supports. That's where the Haaland signed cards will go as well. For 6 years, Sovre actively supports a charity that's taking care of people with severe forms of autism! pic.twitter.com/italEApDll

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 8, 2021