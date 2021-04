Εντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του επόπτη Οκτάβιαν Σοβρέ να ζητήσει αυτόγραφο από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι στο Ετιχαντ, για την προημιτελική φάση του Champions League.

Ωστόσο, ο Ρουμάνος διαιτητής είχε λόγο που προέβη σε μία τέτοια κίνηση. Σύμφωνα με το «Sky Sports», ο Σοβρέ ζήτησε την υπογραφή του Χάαλαντ προκειμένου το συγκεκριμένο αυτόγραφο να διατεθεί προς πώληση σε μια δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό, με σκοπό να βοηθήσει άτομα που πάσχουν από αυτισμό.

Have spoken to Romanian FA about the match officials/Haaland autograph. They say Octavian Sovre did it to raise funds for an autism centre he helps with. More info on @SkySportsNews

— Paul Gilmour (@skysportspaulg) April 7, 2021