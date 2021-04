Λίγες ημέρες μετά το πολύκροτο επεισόδιο ρατσισμού στο Κάντιθ-Βαλένθια με θύμα τον Μουκτάρ Ντιακαμπί, ανεγκέφαλοι οπαδοί του πληκτρολογίου επιφύλαξαν ρατσιστική επίθεση στους παίκτες της Λίβερπουλ, έπειτα από την ήττα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο».

Όπως ανέφερε το «BBC», οι Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Σαντιό Μανέ και Ναμπί Κεϊτά έλαβαν emoji (εικονίδια) στον λογαριασμό τους στο Instagram με ρατσιστικό συμβολισμό, συμβάν που επιβεβαιώθηκε και προκάλεσε τη σκληρή ανακοίνωση των Reds, που καταδίκασαν το περιστατικό.

Οι άνθρωποι του club ξεκαθάρισαν ότι θα συνεργαστούν με τις Αρχές για την ταυτοποίηση και προσαγωγή των δραστών, τονίζοντας, πάντως, μέσω της ανακοίνωσης ότι «αυτό δεν θα είναι αρκετό μέχρι να ληφθούν τα πιο ισχυρά αποτρεπτικά μέτρα»

It is utterly unacceptable. It has to stop. pic.twitter.com/ij8qykJjqU

— Liverpool FC (@LFC) April 7, 2021