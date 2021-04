Το διαμαντάκι της Ρεάλ επιτέλους έλαμψε! (pics & vids)

Ο Βινίσιους πήρε από το χέρι την Ρεάλ και την οδήγησε στη νίκη με 3-1 επί της Λίβερπουλ. Αν υπήρχαν φίλαθλοι στις εξέδρες του «Αλφρέδο Ντι Στέφανο», τότε ο 20χρονος Βραζιλιάνος θα γνώριζε την αποθέωση, μιας και πραγματοποίησε ίσως την καλύτερη του εμφάνιση έως τώρα με τη φανέλα των «μερένγκες».

Όταν αποκτήθηκε το 2018 από την Φλαμένγκο, έναντι 46 εκατ. ευρώ, του μπήκε η «ταμπέλα» του συμπατριώτη του Νεϊμάρ, η οποία όπως φάνηκε αποδείχθηκε βαρίδι στα πόδια του παρά κάτι που θα του έδινε «φτερά». Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία δύο χρόνια, δεν είχε την βελτίωση που ενδεχομένως θα περίμεναν οι Μαδριλένοι. Ωστόσο, τόσο η διοίκηση όσο και ο Ζινεντίν Ζιντάν, δεν εγκατέλειψαν τις ελπίδες τους γι’ αυτόν και πίστευαν πως κάποια μέρα θα καταφέρει να ηγηθεί της ομάδας του. Τελικά, αυτή η μέρα μπορεί να άργησε μερικά χρόνια αλλά τελικά ήρθε σε ένα καθοριστικό σημείο για τον ίδιο αλλά και για την Ρεάλ που τον χρειαζόταν.

He was the star of the show tonight! #RMALIV #UCL pic.twitter.com/uFxpium6u9

20&268 - Vinícius Júnior became the youngest Brazilian player (20 years and 268 days) to score 2+ in a #ChampionsLeague knockout stage match, overtaking the previous record set by Kaká v Deportivo de La Coruña in 2004 (21 years and 336 days). Capoeira.#UCL pic.twitter.com/Y7D6ps8q5k

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 6, 2021