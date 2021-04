Η ταυτόχρονη απουσία των Σέρχιο Ράμος και Ραφαέλ Βαράν δημιουργεί τεράστιο κενό στην άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Λίβερπουλ, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να το αναπληρώνει με τους μοναδικούς διαθέσιμους στόπερ. Μιλιτάο και Νάτσο παίρνουν τη θέση τους, με τον Βάθκεθ από τα δεξιά και τον Μεντί από τα αριστερά να συνθέτουν την άμυνα ανάγκης των Μερένγκες.

Από την άλλη, ο Κλοπ έκανε τη (μικρή) έκπληξη βγάζοντας από την ενδεκάδα τον Ρομπέρτο Φιρμίνο για χάρη του «καυτού» Ντιόγκο Ζότα, αλλά και μια πιο μεγάλη στη μεσαία γραμμή, δίνοντας φανέλα βασικού στον Ναμπί Κεϊτά.

Militao and Nacho at the back for Madrid, Keita and Jota start for Liverpool.

The teams #UCL pic.twitter.com/SHzbWseV5s

— Goal (@goal) April 6, 2021