Ο νεαρός χαφ των «κόκκινων διαβόλων» μίλησε για την νύχτα που ο Μέσι του είχε κρατήσει κακία για κάτι που ποτέ δεν είχε κάνει και για τον Ρομέρο που χρησιμοποιήθηκε ως... μέσο για να μεταφερθεί τελικά η φανέλα του ηγέτη της Μπαρτσελόνα στον ΜακΤόμινεϊ!

«Νόμιζε ότι εγώ τον είχα χτυπήσει και του είχε ανοίξει η μύτη και ήρθε να μου το πει τότε ο Σέρχιο Ρομέρο που είχε μιλήσει μαζί του!

Του απάντησα “όχι, όχι, πες του ότι ήταν ο Σμόλινγκ και κάνει λάθος γιατί αλλιώς δεν θα μου δώσει τη φανέλα και τη θέλω να τη βάλω στο δωμάτιό μου”» είπε ο ΜακΤόμινεϊ σε αυτή την αξιοπερίεργη ιστορία που εκτυλίχθηκε σε παιχνίδι του «Ολντ Τράφορντ» για το Champions League της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.

Scott McTominay needed an assist from Sergio Romero to get Messi's shirt

— ESPN FC (@ESPNFC) April 1, 2021