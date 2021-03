Φίλαθλος έχασε 250.000 λίρες με το γκολ του Έμερσον στο 94ο λεπτό! (vid)

Η Τσέλσι πήρε τη νίκη και την πρόκριση, επικρατώντας της Ατλέτικο στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με 2-0. Ένας φίλαθλος ο οποίος έλαβε μέρος σε έναν διαγωνισμό (Super 6) όπου πρέπει να μαντέψεις σωστά τα αποτελέσματα έξι αγώνων, έφτασε πολύ κοντά από το να βάλει στην τσέπη του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Κι αυτό διότι με το 1-0 της Τσέλσι επί της Ατλέτικο θα κέρδιζε το μεγάλο «τζακ ποτ» αξίας 250.000 λιρών. Ωστόσο, ο Έμερσον στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων σκόραρε κι έτσι χάθηκε και το «τζακ ποτ».

Oh no...

One @Super6 player was seconds away from winning £250,000 tonight... until Emerson scored a 94th minute goal for Chelsea pic.twitter.com/FJvqnKfXYu

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 17, 2021