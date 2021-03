Τσέλσι – Ατλέτικο Μαδρίτης (ενδεκάδες): Με Ζίγιεχ οι Μπλε, με Ζοάο Φέλιξ οι Ροχιμπλάνκος (pics)

Δύο νέα, ξεχωριστά πρόσωπα περιλαμβάνουν οι ενδεκάδες Τσέλσι και Ατλέτικο Μαδρίτης, στη ρεβάνς του «Στάμφορντ Μπριτζ» για τους «16» του Champions League (22:00, Cosmote Sport 1 HD), μετά το 1-0 υπέρ των Μπλε στον πρώτο αγώνα του Βουκουρεστίου.

Ο Τόμας Τούχελ ξεκινάει τον Χακίμ Ζίγιεχ στην μεσοεπιθετική γραμμή αντί του τιμωρημένου Μέισον Μάουντ, με τον Νγκολό Καντέ να παίρνει την θέση του Ζορζίνιο, επίσης εκτός λόγω τιμωρίας.

How we line-up for #CHEATM Five changes from Leeds as we revert to a back three pic.twitter.com/B7S6oUBu3P

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2021