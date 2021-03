O Μακέλι το σφύριξε στο 44:59 με την Αταλάντα να βγάζει πάσα για γκολ (pics)

H Ρεάλ είχε βρει το γκολ με τον Μπενζεμά, η Αταλάντα έψαχνε ένα τέρμα που θα την έβαζε ξανά δυνατά στην πρόκριση και την ώρα που ο Μουριέλ περιμένει την πάσα για να βγει τετ-α-τετ στον Κουρτουά ο Ντάνι Μακέλι (γνωστός και από τα ματς που έχει σφυρίξει στην Super League) σφυρίξει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Με μια μικρή λεπτομέρεια που παρατήρησαν ωστόσο όλοι όσοι έβλεπαν το ματς. Ο Ολλανδός ρέφερι... βιάστηκε λίγο να το λήξει το ημίχρονο μιας και το ρολόι έδειχνε 44:59. Ο Μουριέλ προφανώς δεν είχε εικόνα για τα δευτερόλεπτα αλλά χαμογέλασε ειρωνικά για την απόφαση του Μακέλι.

Ομως το twitter δε το πήρε τόσο... ψύχραιμα όσο ο επιθετικός της Αταλάντα.

Referee just blew his whistle at 44:59 when Atalanta had this chance.. haha pic.twitter.com/n7550nOvTY — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) March 16, 2021

What was that?? Atalanta was through but the referee still decided to blow the whistle for half-time at exactly 45’. — SwayamCuler (@SwayamArora17) March 16, 2021

Wow, I'd be fuming if I was an Atalanta player right now - ref blows halftime whistle on the dot on 45 mins just when Muriel is through on goal! #RMAATA — Christian Radnedge (@ChristianRad) March 16, 2021

Real Madrid/Atalanta referee blowing the halftime whistle at 45:00 on the dot while one team is driving at goal is a mind blowing move. How much money does this jerkoff have riding on Madrid??? Look into this @UEFA. — Sam's Army Podcast (@samsarmy) March 16, 2021

The ref blew for the halftime whistle right as a beautiful through ball was played onto goal for Atalanta #UCL — Travis ⚡️ (@effzehNSC) March 16, 2021

Τελικά η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 3-1 της Αταλάντα, ο Μουριέλ σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ αλλά όταν το έκανε η Αταλάντα έψαχνε δύο γκολ ακόμα για να πάρει την πρόκριση στους 8 του Champions League.