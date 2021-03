Ήταν 21 Οκτωβρίου του 2020, όταν ο Λουίς Ντίας με ωραία προσπάθεια, νικούσε στο 14ο λεπτό τον Έντερσον και έβαζε προσωρινά μπροστά τη Πόρτο στο σκορ, προτού η Μάντσεστερ Σίτι φτάσει στην ανατροπή και την εντός έδρας νίκη (3-1), στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη φάση ομίλων του Champions League.

Από τότε, λοιπόν, οι Πολίτες δεν έχουν δεχθεί ξανά γκολ στην φετινή διοργάνωση! Στη δεύτερη νίκη επί της Γκλάντμπαχ, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα συμπλήρωσε αισίως 7 ματς και 706 λεπτά χωρίς να παραβιαστεί η εστία της.

Η Σίτι κράτησε το μηδέν στην άμυνα διαδοχικά κόντρα σε Μαρσέιγ (3-0 εκτός έδρας), Ολυμπιακό (3-0 εντός και 1-0 εκτός), Πόρτο (0-0), Μαρσέιγ (3-0 εντός) και Γκλάντμπαχ (2-0 εκτός και 2-0 εντός).

Με αυτή την επίδοση, ξεπέρασε την Γιουβέντους (690 λεπτά) και ανέβηκε στη 2η θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία της διοργάνωσης, πολύ μακριά ακόμα από την Άρσεναλ, η οποία το 2006 είχε συμπληρώσει 16 ώρες χωρίς να δεχθεί γκολ (!), ήτοι 995 λεπτά.

