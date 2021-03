Ο Βεράτι βρισκόταν σε αντικανονική θέση - και ήταν εκείνος που έδιωξε πρώτος τη μπάλα - στην εκτέλεση του πέναλτι που είχε κερδίσει η ομάδα του Κούμαν με το σκορ στο 1-1 το βράδυ της Τετάρτης στο Παρίσι στον επαναληπτικό των «16» του Champions League.

Ο Κέιλορ Νάβας απέκρουσε την εκτέλεση του Αργεντινού και είναι πολύ τυχερός που δεν υπήρξε επανάληψη για να γίνει... δραματικό το δεύτερο ημίχρονο έχοντας τους «μπλαουγκράνα» να κυνηγούν δυο γκολ με περισσότερη θέρμη...

The PSG midfielder was the player who cleared the ball after his miss. pic.twitter.com/L8xf4E2uyo

Marco Verratti already inside the box before the penalty was taken. Where is VAR? Why does it never works in such occasions? pic.twitter.com/lGQ0Vo52Mc

