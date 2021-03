Κλοπ: «Ας μη γελιόμαστε, δεν μπορούμε να πάμε για το Champions League...» (vid)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Οι Πρωταθλητές Αγγλίας διανύουν τρομερά δύσκολη αγωνιστική περίοδο ελάχιστους μήνες μετά την μεγάλη επιστροφή τους στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 30 χρόνια.

Δίνουν πραγματική μάχη για να προλάβουν την 6άδα του πρωταθλήματος και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη νέα σεζόν και η αγωνιστική εικόνα της ομάδας είναι τέτοια που δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για προσπάθεια... υπέρβασης.

«Ας μη γελιόμαστε δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε το Champions League. Δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας μέχρι εκεί που μπορεί να μας βγάλει, αλλά θα είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια των προημιτελικών...» ανέφερε ο Γερμανός προπονητής μετά το συνολικό 4-0 επί της Λειψίας και την παρουσία της Λίβερπουλ στην κλήρωση των προημιτελικών την επόμενη Παρασκευή.

Liverpool manager Jurgen Klopp admits they are not in a position where they can think about winning the Champions League... yet.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 11, 2021